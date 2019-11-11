Подарить и не ошибиться

Сложнее всего в этом смысле с сильной половиной человечества: носки и пена для бритья – это то, что дарить точно не стоит, а вот какой-либо предмет гардероба может стать отличным подарком. Главная проблема тут – отсутствие сюрприза: ведь брюки или рубашку без примерки покупать рискованно. Но не все так плохо: мы подготовили для вас три варианта, которые подойдут вашим мужчинам, даже если вы немного не угадаете с размером.

Первый из вариантов, что называется «и в пир, и в мир», то есть на все случаи жизни. Одежда из флиса удобна, не сковывает движений, быстро сохнет и сохраняет тепло. Многие думают, что флисовые куртки бывают исключительно спортивного стиля. Совсем нет: модели с крупным принтом можно надевать даже в офис, нужно лишь правильно подобрать брюки. А не промахнуться с размером помогут рукава куртки. Даже если они будут немного длиннее, чем нужно, резинки в манжетах скроют этот факт.

А вот у стеганого жилета из полиэстера рукавов нет вообще, поэтому ошибиться в размере почти невозможно. Еще одно его преимущество – всесезонность. Жилет можно носить осенью в качестве верхней одежды, а зимой использовать как дополнительный «слой» для удержания тепла. Собираетесь на лыжную прогулку? Наденьте лонгслив с капюшоном, жилет и теплую куртку, а когда начнете двигаться и станет жарко, куртку можно снять, оставшись в жилете. Совет автолюбителям: тонкий жилет в машине гораздо удобнее куртки, поскольку не сковывает движений.

Еще один вариант подарка идеален для межсезонья. Теплые рубашки-ковбойки из флиса гораздо практичнее фланелевых. Свободный крой позволит не промахнуться с размером, а, если рукава будут слишком длинными, то их всегда можно закатать. Так, кстати, принято носить в Европе. Осенью флисовую рубашку можно носить как верхнюю одежду, а зимой – надевать под куртку или пальто. Демократичный фасон рубашки позволяет носить ее как с джинсами, так и со спортивными брюками.

Все описанные нами варианты подарков можно заказать на сайте Atlas For Men. Чтобы свести вероятность ошибки к минимуму, на сайте для каждой модели одежды размещена размерная таблица, а не подошедший по размеру товар всегда можно обменять. Удачного вам шоппинга!