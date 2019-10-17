Кейп, с поясом и «под леопарда»: какие шубы будут в моде зимой-2019

Кажется, только вчера мы выбирали купальники, а уже пришла очередь присмотреть себе шубу. Конечно, этот вариант верхней одежды чаще всего носится не один год, но любая модница мечтает заполучить в свой гардероб самую трендовую модель в начале сезона. О том, что осенью-зимой 2019 года будет на пике популярности, порталу Teleprogramma.pro рассказала имидж-стилист Елена Бестави.

О крое

«Если знать модные тенденции этого сезона в мире пальто, то очень легко понять, что будет популярно в мире шуб. Ведь по сути, шуба – это пальто из меха с ворсом различной длины и разным кроем. Среди модных фасонов выделяются шубки-накидки или, как их называют, кейпы.

Актуальны длинные приталенные меховые пальто, напоминающие классические варианты твидовых собратьев без воротника. Обратите внимание на варианты оверсайз длиной до колена, либо меховые жакеты на застежке или запахе с поясом. Кстати, не забудьте про акцент на талию с помощью ремня или пояса. А выбор моделей очень разнообразен».

О фактуре и цвете

«Привлекает внимание использование не только необычной раскладки меха, но и использование в одном изделии меха с различной длиной ворса, а также добавление других фактур – ткани, кожи».

«Говоря о цвете, могу сказать, что дизайнеры предлагают очень ярко раскрасить нашу жизнь этой зимой. Насыщенные оттенки желтого, красного, оранжевого, голубого поднимут настроение не только вам, но и окружающим».

О принтах

«Меня очень радует появление разнообразных принтов на шубах, помимо примелькавшейся раскраски под леопарда. Да, он, как и другие анималистические принты, снова в тренде. Но в этом сезоне можно еще найти шубы в клетку, в горошек, с сердечками и так далее».

Об эко-мехе

«В моде как натуральные меха, так и искусственные. Каждый вправе решать сам, каким отдать предпочтение. Лично мне импонирует так называемый эко-мех. Этот мех создается путем прикрепления волокон овечьей шерсти к трикотажной основе. Он отдаленно напоминает мутон, только при этом животные не страдают. Получается вариант теплее, чем искусственный мех, но экологичнее, чем натуральный».

Какой из трендов 2019 года вам ближе всего, а какую шубу вы бы ни за что не надели? Пишите свое мнение в комментариях.