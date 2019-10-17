Мода

Кейп, с поясом и «под леопарда»: какие шубы будут в моде зимой-2019

Эксперт портала Teleprogramma.pro рассказала про трендовые фасоны верхней одежды.

Кейп, с поясом и «под леопарда»: какие шубы будут в моде зимой-2019
Актуален акцент на талии при помощи пояса. Фото: Global Look Press

Кажется, только вчера мы выбирали купальники, а уже пришла очередь присмотреть себе шубу. Конечно, этот вариант верхней одежды чаще всего носится не один год, но любая модница мечтает заполучить в свой гардероб самую трендовую модель в начале сезона. О том, что осенью-зимой 2019 года будет на пике популярности, порталу Teleprogramma.pro рассказала имидж-стилист Елена Бестави.

О крое

«Если знать модные тенденции этого сезона в мире пальто, то очень легко понять, что будет популярно в мире шуб. Ведь по сути, шуба – это пальто из меха с ворсом различной длины и разным кроем. Среди модных фасонов выделяются шубки-накидки или, как их называют, кейпы.

Посетительница Миланской недели моды, осень-зима 2019/20. Фото: Global Look Press
Посетительница Миланской недели моды, осень-зима 2019/20. Фото: Global Look Press

Актуальны длинные приталенные меховые пальто, напоминающие классические варианты твидовых собратьев без воротника. Обратите внимание на варианты оверсайз длиной до колена, либо меховые жакеты на застежке или запахе с поясом. Кстати, не забудьте про акцент на талию с помощью ремня или пояса. А выбор моделей очень разнообразен».

О фактуре и цвете

«Привлекает внимание использование не только необычной раскладки меха, но и использование в одном изделии меха с различной длиной ворса, а также добавление других фактур – ткани, кожи».

Шуба из искусственного меха Nihan Onat. Фото: Global Look Press
Шуба из искусственного меха Nihan Onat. Фото: Global Look Press

«Говоря о цвете, могу сказать, что дизайнеры предлагают очень ярко раскрасить нашу жизнь этой зимой. Насыщенные оттенки желтого, красного, оранжевого, голубого поднимут настроение не только вам, но и окружающим».

Шуба и сумка из искусственного меха Starsica. Фото: Global Look Press
Шуба из искусственного меха Starsica. Фото: Global Look Press

О принтах

«Меня очень радует появление разнообразных принтов на шубах, помимо примелькавшейся раскраски под леопарда. Да, он, как и другие анималистические принты, снова в тренде. Но в этом сезоне можно еще найти шубы в клетку, в горошек, с сердечками и так далее».

Дизайнер бренда Nihan Onat в шубе из искусственного меха. Фото: Global Look Press
Дизайнер бренда Nihan Onat в шубе из искусственного меха. Фото: Global Look Press

Об эко-мехе

«В моде как натуральные меха, так и искусственные. Каждый вправе решать сам, каким отдать предпочтение. Лично мне импонирует так называемый эко-мех. Этот мех создается путем прикрепления волокон овечьей шерсти к трикотажной основе. Он отдаленно напоминает мутон, только при этом животные не страдают. Получается вариант теплее, чем искусственный мех, но экологичнее, чем натуральный».

Имидж-стилист Елена Бестави. Фото: личный архив
Имидж-стилист Елена Бестави. Фото: личный архив

Какой из трендов 2019 года вам ближе всего, а какую шубу вы бы ни за что не надели? Пишите свое мнение в комментариях. 

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Кейп, с поясом и «под леопарда»: какие шубы будут в моде зимой-2019
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