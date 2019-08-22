Какая обувь будет в моде этой осенью, а от какой лучше отказаться

Эксперт портала Teleperogramma.pro рассказал о трендах и антитрендах осени 2019.

В конце лета невольно начинаешь задумываться о походе по магазинам за новыми туфлями. Что выбрать и не прогадать? Собеседник портала Teleprogramma.pro, эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави рассказала о трендовой обуви, которая будет актуальна осенью 2019 года. Спойлер: девочки, наше время пришло! В моде удобство и комфорт.

Обувь с принтом под шкуру африканских животных

«Этой осенью сохраняется мода на принт, эмитирующий шкуру африканских животных. Обувь с анималистическими принтами и фактурами придется как нельзя кстати. Будет это рисунок «под крокодила» или «под змею» — неважно. Еще больше плюсов добавит обувь ярких оттенков».

Туфли с вырезом

«Обратите внимание на туфли с глубоким V-образным вырезом. Это промежуточный вариант между лодочками и ботильонами. Такая модель обуви прекрасно визуально удлиняет ноги».

Туфли в стиле Мэри Джейн

«В последнее время девушки отдают предпочтение классическим лодочкам, но этой осенью форму носа туфель можно менять, как перчатки. Актуальны туфли с круглым носком и изящным ремешком на подъеме в стиле Мэри Джейн (девушки Питера Паркера из комиксов «Человек-паук» — Прим. Ред.). Но при этом и узкий носок, и даже квадратный, тоже актуальны».

Блестящая обувь

«Блестящая обувь со всеми вытекающими комбинациями набирает обороты. Это может быть металлический блеск золота, серебра или бронзы. А может быть обувь со стразами, камнями и глиттером (декоративные мелкие блестки — Прим. Ред.). Главное – уместность этого блеска».

Ботинки со шнуровкой

«Для поздней осени, когда станет прохладно, очень актуальны будут ботинки на устойчивом каблуке и с аккуратной шнуровкой. Этот элемент дизайна появился еще в Викторианскую эпоху (1837—1901 годы — Прим. Ред.), но периодически обретает новую жизнь с подачи домов высокой моды. Как, например, этой осень».

Сапоги-трубы

«Сапоги-трубы с высоким голенищем, уже «шагают» по Европе. Очень актуален цвет бордо. При всей своей внешней грубости, они прекрасно дополнят образ с мягкими, романтичными вещами».

Главные антитренды осени

Даже без обновок можно оставаться в тренде благодаря старой доброй классике. А от этих моделей лучше отказаться, чтобы не прослыть старомодной:

Обувь из бархата лучше заменить на замшу. Обувь с шипами уступает стразам. Обувь с массивной передней частью платформы на шпильке. Актуальна небольшая платформа и устойчивый каблук.

Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави

Если вам понравилась статья, то поделитесь ссылкой в социальных сетях. И пишите в комментариях, о каких модных новинках, вы бы хотели узнать?