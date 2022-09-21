В ГИБДД назвали три главные ошибки начинающих водителей, приводящие к авариям

Госавтоинспекторы Москвы проанализировали статистику аварий с начинающими автомобилистами (со стажем до двух лет) и определили главные причины ДТП с их участием.
Так, за восемь месяцев 2022 года на территории российской столицы зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем вождения до двух лет. В них погибли 7 человек и еще 355 получили ранения.
Основными причинами данных аварий стали:
- неправильный выбор дистанции,
- несоблюдение очередности проезда,
- несоответствие скорости конкретным условиям движения.
«ГИБДД Москвы напоминает выпускникам автошкол, что простых навыков управления автомобилем недостаточно, необходимо внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения. Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции», — пишут столичные госавтоинспекторы в Telegram.
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