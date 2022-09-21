В ГИБДД назвали три главные ошибки начинающих водителей, приводящие к авариям

Госавтоинспекторы Москвы проанализировали статистику аварий с начинающими автомобилистами (со стажем до двух лет) и определили главные причины ДТП с их участием.

Так, за восемь месяцев 2022 года на территории российской столицы зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем вождения до двух лет. В них погибли 7 человек и еще 355 получили ранения.

Основными причинами данных аварий стали:

неправильный выбор дистанции,

несоблюдение очередности проезда,

несоответствие скорости конкретным условиям движения.

«ГИБДД Москвы напоминает выпускникам автошкол, что простых навыков управления автомобилем недостаточно, необходимо внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения. Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции», — пишут столичные госавтоинспекторы в Telegram.

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