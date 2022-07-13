Сотрудники ГИБДД штрафуют нарушителей по видео в соцсетях

Водителям, которые решили нарушить ПДД, стоит бояться не только камер полиции, но и камер обычных прохожих.

В столичном управлении ГИБДД рассказали, что стражи порядка наказывают нарушителей, чьи проступки на дороге были зафиксированы прохожими и выложены в социальные сети.

«Сотрудники полиции ежедневно осуществляют мониторинг социальных сетей, а также различных информационных каналов, с целью своевременного выявления фактов нарушений правил дорожного движения и привлечения к ответственности лиц, причастных к ним, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Москве. — Кроме того, на постоянной основе при несении службы сотрудниками дорожно-патрульной службы применяется метод скрытого контроля за дорожным движением».

Так, с начала 2022 года гаишники оштрафовали 75 собственников и водителей транспортных средств, чьи нарушения были опубликованы в Интернете. Составлено более 180 административных материалов за различные нарушения ПДД, в том числе за превышение норм тонировки, незаконные изменения конструкции автомобиля и использование водителями световых и звуковых сигналов.

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