Российские машины рулят: в августе 2022-го «АвтоВАЗ» продал на 75% больше автомобилей, чем в июле

В России стали чаще покупать марку Lada Granta.
Lada Granta

В салоне Lada Granta. Фото: Global Look Press

Отечественный автопром набирает обороты. В августе 2022-го «АвтоВАЗ» продал в России 18087 автомобилей Lada, что на 75,2% выше, чем в июле того же года.

К примеру, продажи легковых автомобилей Lada Granta в августе составили 11580 штук. Это на 77% выше, чем в июле и на 131% превышает показатели августа 2021 года. Вообще среднемесячный объем продаж Granta в 2021 году составлял 9286 автомобилей.

Продажи модели Lada Niva Legend в августе составили 1782 единицы – это почти в три раза больше (+185%) результатов прошлого месяца и на 17% выше, чем в августе 2021 года.

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Такие цифры опубликовала пресс-служба «АвтоВАЗа», отмечая, что в 2021-м компания испытывала сложности с поставками необходимых компонентов, а ее производственные линии периодически простаивали.

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