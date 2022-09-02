Российские машины рулят: в августе 2022-го «АвтоВАЗ» продал на 75% больше автомобилей, чем в июле

Отечественный автопром набирает обороты. В августе 2022-го «АвтоВАЗ» продал в России 18087 автомобилей Lada, что на 75,2% выше, чем в июле того же года.

К примеру, продажи легковых автомобилей Lada Granta в августе составили 11580 штук. Это на 77% выше, чем в июле и на 131% превышает показатели августа 2021 года. Вообще среднемесячный объем продаж Granta в 2021 году составлял 9286 автомобилей.

Продажи модели Lada Niva Legend в августе составили 1782 единицы – это почти в три раза больше (+185%) результатов прошлого месяца и на 17% выше, чем в августе 2021 года.