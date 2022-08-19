Пять ситуаций, когда автоинспекторы зря пугают лишением прав

Недобросовестные сотрудники ГИБДД нередко вынуждают водителей откупаться взятками, пугая их лишением прав. Но далеко не во всех случаях такое суровое наказание уместно. Вот пять моментов, когда есть смысл вступить в спор с автоинспектором.

1. Проезд под «кирпич»

Часто водители совершают такое нарушение, въезжая на АЗС или автостоянку по дороге, которая предназначена для выезда. Сотрудник ГИБДД может припугнуть ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ, которая предусматривает за проезд под «кирпич» лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в 5000 рублей. И большинство водителей считает, что за проезд под упомянутый знак всегда грозит лишение.

Однако лишиться прав можно только в одном случае — при проезде под «кирпич» на односторонней дороге навстречу движению. А в случае заезда на территорию АЗС или автостоянку (это прилегающие территории) ответственность наступает по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. И такое нарушение предусматривает штраф 500 рублей или вообще предупреждение, но никак не лишение водительского удостоверения.

2. Разворот через сплошную линию

Опять же, водителю могут внушить, что пересечение сплошной разметки всегда равно выезду на встречную полосу, а следовательно, карается лишением прав. Но не любое пересечение сплошной становится выездом на встречку. За каждый конкретный маневр предусмотрен свой вид взыскания.

Водителя могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, если он выехал на встречную полосу, совершая обгон, или по любым другим причинам (кроме объезда препятствия). А поворот налево через сплошную, как и разворот через двойную сплошную, выездом на встречку не является и наказывается штрафом в 1000-1500 рублей по ч. 2. ст. 12.16 КоАП РФ.