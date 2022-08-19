Пять ситуаций, когда автоинспекторы зря пугают лишением прав

Недобросовестные сотрудники ГИБДД нередко вынуждают водителей откупаться взятками, пугая их лишением прав. Но далеко не во всех случаях такое суровое наказание уместно. Вот пять моментов, когда есть смысл вступить в спор с автоинспектором.
1. Проезд под «кирпич»
Часто водители совершают такое нарушение, въезжая на АЗС или автостоянку по дороге, которая предназначена для выезда. Сотрудник ГИБДД может припугнуть ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ, которая предусматривает за проезд под «кирпич» лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в 5000 рублей. И большинство водителей считает, что за проезд под упомянутый знак всегда грозит лишение.
Однако лишиться прав можно только в одном случае — при проезде под «кирпич» на односторонней дороге навстречу движению. А в случае заезда на территорию АЗС или автостоянку (это прилегающие территории) ответственность наступает по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. И такое нарушение предусматривает штраф 500 рублей или вообще предупреждение, но никак не лишение водительского удостоверения.
2. Разворот через сплошную линию
Опять же, водителю могут внушить, что пересечение сплошной разметки всегда равно выезду на встречную полосу, а следовательно, карается лишением прав. Но не любое пересечение сплошной становится выездом на встречку. За каждый конкретный маневр предусмотрен свой вид взыскания.
Водителя могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, если он выехал на встречную полосу, совершая обгон, или по любым другим причинам (кроме объезда препятствия). А поворот налево через сплошную, как и разворот через двойную сплошную, выездом на встречку не является и наказывается штрафом в 1000-1500 рублей по ч. 2. ст. 12.16 КоАП РФ.
3. Установка ксенона
Бывает, что недобросовестные сотрудники, вымогая взятку, ссылаются на ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ. По ней за цвет и режим работы световых приборов, не соответствующие основным положениям ПДД, лишают прав на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией самих приборов.
Но 25 июня 2019 года Верховный суд РФ постановил, что лишение водительских прав правомерно, только если одновременно совпадают два фактора: цвет огней является нештатным (впереди разрешены белый, желтый и оранжевый) и вид лампочки не соответствует заводской конструкции фары. А поскольку при установке ксенона в большинстве случаев цвет огней остается штатным, нарушителя должны оштрафовать по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ — всего на 500 рублей.
4. Установка незаконной тонировки
Есть водительский миф, что прав лишают, если светопропускаемость лобового и передних боковых стекол составляет менее 70%. До ноября 2014 года полицейские действительно применяли суровые наказания за нештатную тонировку. Но в 2022-м водителя за нее могут оштрафовать на 500 рублей. Причем вне зависимости от того, сколько процентов света пропускает стекло. Также сотрудник имеет право выписать предписание о снятии тонировки.
5. Езда без полиса ОСАГО или с просроченным полисом
Вопрос ужесточения наказания за езду без полиса ОСАГО активно обсуждается последние несколько лет, поэтому многие водители боятся данного нарушения. Но пока законопроект не прошел все необходимые чтения и, вполне вероятно, что он вообще будет отклонен. В настоящий момент шофера могут оштрафовать на 800 рублей, если полис не оформлен или просрочен (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), или на 500 рублей, если водитель не вписан в полис (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ).
По материалам портала «За рулем».