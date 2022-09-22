«Плохо» живем: почти каждый пятый россиянин имеет более одного автомобиля в семье

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. К этой дате ВЦИОМ провел опрос среди россиян — кто готов отказаться от личного транспортного средства.
64% опрошенных отметили, что имеют автомобиль в семье, а 19 из них владеют более, чем одной машиной. В 2012 году эти цифры были значительно ниже — 47% и 4% соответственно.
В результате опроса треть россиян — 35% — заявила, что готова отказаться от личного авто ради сохранения окружающей среды. Но 53% не готовы отказываться или ограничивать свои поездки на машине. Правда, в 2018 году процент таковых был значительно больше — 74.
«В целом позитивный тренд не обязательно связан с ростом экологического сознания. На это могут влиять и иные факторы — рост качества и доступности общественного транспорта, развитие пешеходной и велоинфраструктуры, рост стоимости содержания автомобиля и другие», — написали специалисты ВЦИОМ.
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На вопрос, почему они не желают отказываться от личного авто, респонденты ответили следующим образом:
- 18% — удобство и простота такого способа передвижения;
- 12% — необходимость перевозки маленьких детей;
- 11% — поездки на работу или работа, связанная с вождением авто;
- 10% — плохая работа общественного транспорта;
- 8% — необходимость поездок за город или на дачу.
Добавим, что в опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет.