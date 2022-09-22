«Плохо» живем: почти каждый пятый россиянин имеет более одного автомобиля в семье

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. К этой дате ВЦИОМ провел опрос среди россиян — кто готов отказаться от личного транспортного средства.

64% опрошенных отметили, что имеют автомобиль в семье, а 19 из них владеют более, чем одной машиной. В 2012 году эти цифры были значительно ниже — 47% и 4% соответственно.

В результате опроса треть россиян — 35% — заявила, что готова отказаться от личного авто ради сохранения окружающей среды. Но 53% не готовы отказываться или ограничивать свои поездки на машине. Правда, в 2018 году процент таковых был значительно больше — 74.