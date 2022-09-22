«Плохо» живем: почти каждый пятый россиянин имеет более одного автомобиля в семье

И только треть опрошенных автовладельцев готова отказаться от личного автотранспорта.
Автомобили

А у вас сколько автомобилей? Фото: Global Look Press

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. К этой дате ВЦИОМ провел опрос среди россиян — кто готов отказаться от личного транспортного средства.

64% опрошенных отметили, что имеют автомобиль в семье, а 19 из них владеют более, чем одной машиной. В 2012 году эти цифры были значительно ниже — 47% и 4% соответственно.

В результате опроса треть россиян — 35% — заявила, что готова отказаться от личного авто ради сохранения окружающей среды. Но 53% не готовы отказываться или ограничивать свои поездки на машине. Правда, в 2018 году процент таковых был значительно больше — 74.

«В целом позитивный тренд не обязательно связан с ростом экологического сознания. На это могут влиять и иные факторы — рост качества и доступности общественного транспорта, развитие пешеходной и велоинфраструктуры, рост стоимости содержания автомобиля и другие», — написали специалисты ВЦИОМ.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

На вопрос, почему они не желают отказываться от личного авто, респонденты ответили следующим образом:

  • 18% — удобство и простота такого способа передвижения;
  • 12% — необходимость перевозки маленьких детей;
  • 11% — поездки на работу или работа, связанная с вождением авто;
  • 10% — плохая работа общественного транспорта;
  • 8% — необходимость поездок за город или на дачу.

Добавим, что в опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  