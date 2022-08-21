Парковки в Москве переходят на оплату по QR-коду

Это новшество призвано сэкономить время водителей.
Парковка

Водители, готовьте смартфоны. Фото: Global Look Press

В Москве на парковках со шлагбаумом внедряют новый способ оплаты. При нем водителю для получения чека требуется отсканировать QR-код с помощью смартфона. И чек, соответственно, будет электронным, а не бумажным.

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, современное оборудование на парковках со шлагбаумом позволит оплачивать стоянку прямо на выезде с нее - это позволит автовладельцам сэкономить до 20 минут в день.

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До конца 2022 года этот способ оплаты введут уже на 59 московских парковках со шлагбаумом, передает ТАСС. Всего в городе на сегодняшний день действует более 80 таких парковок. Предполагается, что в будущем каждую из них можно будет оплатить по QR-коду.

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