Палец к щеке не прислонять: задумчивая поза за рулем может стать поводом для штрафа

В Москве водителю пришел штраф за разговор по телефону во время езды. Однако даже на снимке с дорожной камеры, который и стал поводом для наказания, видно, что мужчина просто задумался и прислонил палец к щеке, а мобильный аппарат у него находится на специально креплении на приборной панели.

«Я подал жалобу на постановление через Госуслуги, — рассказал водитель черной Audi A4 порталу Autonews.ru. — В итоге постановление просто отменили на следующий день».

Эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман оценил фотографию и отметил, что держать телефон таким образом (одним пальцем) за рулем было бы крайне неудобно. Кроме того, он признался, что и сам часто ездит в автомобиле в такой же позе, но штрафов за нее пока не получал.