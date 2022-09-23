Официальное заявление сделано: Toyota закрывает свое производство в России

Компания Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Они закрывают свой завод в Санкт-Петербурге.
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Также реструктуризируют представительство фирмы в Москве. Делается это из-за того, что автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ.
Сотрудникам офиса и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. В Toyota отмечают, что это решение далось компании нелегко. Вместе с тем подчеркивают, что из России автомобильный бренд окончательно не уходит.
Источник: «Ъ»