Официальное заявление сделано: Toyota закрывает свое производство в России

Также реструктуризируют представительство фирмы в Москве. Делается это из-за того, что автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ.

Сотрудникам офиса и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. В Toyota отмечают, что это решение далось компании нелегко. Вместе с тем подчеркивают, что из России автомобильный бренд окончательно не уходит.

Источник: «Ъ»