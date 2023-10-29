Стекло в машине не будет запотевать всю зиму — просто смажьте его этим средством: жаль, что этому не учат в автошколе

Автоэксперт с 20-летним опытом работы рассекретил хитрость, которая убережет стекла вашей машины от запотевания зимой. Этот метод основан на использовании копеечного средства, которое есть дома у каждого.

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Процесс обработки стекол очень прост. Вам понадобится немного крема для бритья и микрофибровое полотенце.

Нанесите крем на полотенце и тщательно протрите им стекла вашего автомобиля. Это поможет предотвратить запотевание, вызванное конденсацией, резкими перепадами температур и другими факторами.

«Главное здесь — нанести немного крема для бритья на полотенце из микрофибры и хорошенько втереть его в окна», — рассказал мужчина, работавший 20 лет в автосалоне. Оказалось, что в Нью-Йорке это популярный способ защитить лобовое и боковые стекла от запотевания.

Кстати, этот же метод поможет очистить виниловые поверхности внутри вашего автомобиля, сообщает автор YouTube-канала Tech Know How.

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