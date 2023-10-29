Осенью бросаем две таблетки в землю: летом не нарадуемся урожаю (никаких болячек, мощные растения и плоды)

Чтобы растения хорошо развивались и давали вкусные, обильные плоды, нужно правильно обеззаразить почву.

Без болезней, грибка и вредителей культурам ничто не будет мешать развиваться, и урожай вас сильно порадует.

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Для того, чтобы из почвы ушли грибковые заболевания, вирусные инфекции, а также мелкие вредители, возьмите две таблетки фурацилина, растворите их в десяти литрах воды.

Далее добавьте в состав чайную ложку йода, все размешайте до полного растворения и однородности.

Осенью пролейте грядки, а летом насладитесь урожаем мечты.

Источник: Telegram-канал «Огород»