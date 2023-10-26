Бузова воссоединится с бывшим бойфрендом Давой: вместе проводят время в Китае

На этот раз Ольга улетела в Китай в начале октября. Сначала она хранила интригу, не раскрывая цель поездки. Но потом телеведущая объявила, что стала ведущей нового шоу «Сокровища императора». Ее напарником стал Михаил Галустян.

В честь 25-летия ТНТ директор телеканала Тина Канделаки раскрыла подробности. Она пояснила, что в Азии Бузова и Галустян буду искать «Сокровища императора» вместе с Давой Манукяном и Филиппом Киркоровым. А вот полный состав участников пока остается тайной.

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