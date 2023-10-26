Бузова воссоединится с бывшим бойфрендом Давой: вместе проводят время в Китае

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она ведет несколько проектов, а также дает концерты. Бывшая звезда «Дома-2» уже стала богатой и купила квартира в Москве. А вот в любви ей не везет. После развода с Дмитрием Тарасовым она встречалась только с блогером Давой. Но в 2021 году они расстались. Звезда избегала своего бывшего бойфренда, а теперь стало известно, что они воссоединились.
На этот раз Ольга улетела в Китай в начале октября. Сначала она хранила интригу, не раскрывая цель поездки. Но потом телеведущая объявила, что стала ведущей нового шоу «Сокровища императора». Ее напарником стал Михаил Галустян.
В честь 25-летия ТНТ директор телеканала Тина Канделаки раскрыла подробности. Она пояснила, что в Азии Бузова и Галустян буду искать «Сокровища императора» вместе с Давой Манукяном и Филиппом Киркоровым. А вот полный состав участников пока остается тайной.
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Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: соцсети звезды
Напомним, что Манукян познакомился с Бузовой в 2019 году на съемках ее клипа «Лайкер», где они сыграли влюбленных. Потом их экранный роман перерос в реальную жизнь. Однако сказка завершилась также резко, как и вспыхнула. После этого телеведущая так и не нашла вторую половинку, но не перестает повторять, что у нее много поклонников.
А вот Дава недавно намекнул, что у него появилась девушка. В сентябре блогер выложил фото, на котором он держит незнакомку за руку. По слухам, его подругу зовут Яна. Она эффектная блондинка и совсем не похожа на Бузову, пишет KP.ru.