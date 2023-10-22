Предупреждение водителям: на Москву опустился туман с видимостью 200-700 метров

Вечером 22 октября столичных водителей предупредили о тумане.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров, - сообщили в Городском хозяйстве Москвы. - Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию».

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По данным Гидрометцентра, ночью в Москве будет 2-4 градуса тепла, днем в понедельник, 23 октября, температура поднимется до 8 градусов, возможны небольшие осадки.