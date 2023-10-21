«Как будто мазок взяли»: Азамат Мусагалиев поделился ощущениями от поездки на Tesla

В новом выпуске ВК-шоу «Кстати» Денис Дорохов похвастался тем, что купил своей жене автомобиль Tesla красного цвета. Теперь в их семье два гонщика.

«Она до ста разгоняется за четыре секунды. Как и мой мотоцикл. Мы сейчас крестных ищет для наших детей... Надежных. Которые на общественном транспорте ездят. Чтобы хотя бы до института детей дотянули. Мама родная…» - пошутил комик.

Его соведущий Азамат Мусагалиев рассказал, что тоже садился в этого четырехколесного зверя.

«Он мне показывал машину. Мы выехали на какой-то простор, и он говорит: «Все. Остановись, пристегнись, выдохни и просто нажми ногой педаль газа до конца», - вспомнил Азамат. – Ну я же водитель, 42 года стаж у меня. Я сажусь вот так и полагаю, что нажму на газ, и она такая «тгврум-тгврум» и поедет». «А она «тгврум» не делала вообще. Она вообще никак не делала – я просто нажал и «уа-а-а!» (кричит в испуге, - Прим. авт.) Ну это настолько резко! Очень проникновенно это произошло. Как будто мазок взяли, знаешь».

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Коллеги-юмористы пристыдили Дорохова за то, что он в одной из передач спрашивал, как ему помочь отечественному автопрому, и хотел купить «Москвич», а через неделю вдруг приобрел Tesla.