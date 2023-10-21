Пора менять резину: Гидрометцентр предупредил московских водителей

Последняя неделя октября в Москве будет холодной и с гололедицей на дорогах. В связи с этим столичным автомобилистам рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю.

«Температура до конца следующей недели будет ниже +5 градусов. Это будет сказываться на эластичности резины на колесах, а значит, что уже однозначно надо переходить на зимнюю резину. Это уже безусловно, и сомневаться не стоит», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, на неделе 23-29 октября гололедица «будет почти каждый день, исключая понедельник».