В Госдуме предложили вдвое снизить транспортный налог для некоторых водителей

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект, который призван повысить культуру вождения в стране. Согласно документу, для водителей авто и мотоциклов, которые не нарушают ПДД, транспортный налог будет снижаться в два раза.

Статью 361 Налогового кодекса предлагается дополнить новым положением, согласно которому автомобилисты и мотоциклисты, не нарушавшие правила дорожного движения в течение налогового периода (календарного года), смогут оплатить транспортный налог в размере 50% от установленной налоговой ставки на свое транспортное средство.

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«Водители, которые ездят без нарушений, заслуживают похвалы, в том числе и в финансовой форме. Снижение вполовину размера транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом», - цитирует Слуцкого ТАСС.

Лидер ЛДПР уверен, что подобная инициатива поспособствует повышению культуры вождения в России.