В Госдуме предложили вдвое снизить транспортный налог для некоторых водителей

Порядочным водителям - меньше платить. Фото: Global Look Press

Поощрение коснется только тех, кто умеет аккуратно водить.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект, который призван повысить культуру вождения в стране. Согласно документу, для водителей авто и мотоциклов, которые не нарушают ПДД, транспортный налог будет снижаться в два раза.

Статью 361 Налогового кодекса предлагается дополнить новым положением, согласно которому автомобилисты и мотоциклисты, не нарушавшие правила дорожного движения в течение налогового периода (календарного года), смогут оплатить транспортный налог в размере 50% от установленной налоговой ставки на свое транспортное средство.

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«Водители, которые ездят без нарушений, заслуживают похвалы, в том числе и в финансовой форме. Снижение вполовину размера транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом», - цитирует Слуцкого ТАСС.

Лидер ЛДПР уверен, что подобная инициатива поспособствует повышению культуры вождения в России.

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