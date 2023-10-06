Капустные листья для голубцов больше не варим и не обдаем кипятком: делаем так

С наступлением осени самое время для голубцов. Это мясное блюдо готовится просто, однако важно правильно подготовить листья капусты для – это конверты для мяса, они требуют чуть больше времени и внимания.

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С давних времен хозяйки подваривали капустные листья, дабы смягчить из и сделать податливее. Еще был способ обдавать кипятком, но он на любителя – не всегда получалось желаемое.

Меж тем, ни варить, ни поливать капусту нет необходимости. Можно просто поместить кочан в морозилку с вечера, а наутро достать и разморозить. Листья после такого будут таять во рту и поражать нежностью и мягкостью.

По материалам сайта Belnovosti