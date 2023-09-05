Россиян предупредили о дефиците: наступают сложные времена

В нашей стране может возникнуть острая нехватка запчастей на кузова для иномарок, которые трудно импортозаместить. И ничего не остается иного, как везти эти детали из заграницы. Об этом рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов.

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Дефицит возник из-за санкционных действий стран-производителей. И для российских автовладельцев иностранных авто наступают тяжелые времена.

«Заместить их достаточно тяжело, везти из-за рубежа сложно, они объемные. На них возможен рост цен. Также возможен и их дефицит, потому что мы слышим, что западные страны хотят контролировать введенные ими санкции», - рассказал автоэксперт сайту Ura.ru.

Цены на указанные автозапчасти за текущий год выросли на 20%, и это только начало. Все будет зависеть от путей поставки товара, ведь логистика претерпела серьезные изменения, и курса валюты, поскольку детали импортные.