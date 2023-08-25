Не 96 и даже не 97 рублей: назван честный курс доллара на начало сентября — уже ничто не поможет

Российская валюта в пятницу, 25 августа, днем начала слабо снижаться, несмотря на приближающийся пик налоговых выплат — он 28 сентября, в будущий понедельник.

На Московской валютной бирже доллар в пятницу дорожал на 22 копейки, до 95,09 рубля, юань — на 7 копеек, до 13,04 рубля, евро — на 25 копеек, до 102,90 рубля.

Похоже, рублю пока ничто не поможет.

Финансовые эксперты прогнозируют, что в начале сентября доллар будет расти. Курс будет не 96 и даже не 97 рублей.

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