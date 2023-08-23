Если надолго уезжаем из дома — кладем лист бумаги в раковину: это спасение, все должны знать

Некоторые люди перед тем, как надолго уехать из дома отключают воду в водопроводе и сливают всю воду из бачка унитаза. Для безопасности действительно следует отключать воду, но вот сливать воду с унитаза не рекомендуется – можете столкнуться с проблемой.

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От этого сливной механизм может быстро выйти из строя. Причина – пересыхание уплотнительных резинок. Поэтому воду лучше оставить.

Также уезжая на слив в раковине кладите листок бумаги, а сверху ставьте стакан. Эта манипуляция замедляет процесс испарения воды из гидрозатвора.

Если же вода испарится, что особенно быстро происходит в жару, то неизбежно появление неприятного запаха из канализации. Потом от этого запаха очень сложно избавиться. Гораздо проще положить листок бумаги и избежать этой проблемы.

Источник: дзен-канал «Живи легко»