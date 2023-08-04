И придет штраф: в Москве «умные» камеры будут определять мотоциклистов без шлема

В Москве «умные» камеры начали фиксировать случаи, когда мотоциклист едет без шлема. Около 500 уличных камер, которые использует Центр организации дорожного движения столицы, технически готовы выявлять данное нарушение.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы, добавив, что технология тестировалась с 2021 года, но штрафы по ней не выносились. Теперь же система запущена.

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Признаки нарушения определяет специально обученная нейросеть, которая умеет различать шлемы разных форм. Однако конечное решение о вынесении штрафа принимает сотрудник ГИБДД. Мотоциклиста, который не подумал о безопасности, оштрафуют на 1000 рублей.