Как отсудить деньги за ремонт затопленной машины: эксперт назвал главные шаги

После сильного ливня многие москвичи остались без автомобилей – их затопило, и они пришли в негодность. Но не стоит расстраиваться: автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, что у автомобилиста есть возможность возместить стоимость испорченной машины.

«Если автовладелец не может добраться к своей машине, если ее затопило вследствие того, что неправильно работает ливневка, залило салон, то здесь, конечно, необходимо сделать независимую экспертизу, установить стоимость восстановительного ремонта салона либо того, что было повреждено. И данную стоимость можно взыскать с того, кто был причинителем вреда, по вине кого все произошло, подав иск», - именно такие шаги, по словам эксперта, следует предпринять в случае форс-мажора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Славнов добавил, что процесс работы по иску может продолжаться в среднем три месяца. По материалам телеканала «360».