Автомобилистам рассказали, как вести себя на затопленной дороге во время ливня

Прошедшие в Москве сильные ливни нанесли ущерб жителям столицы: помимо всего прочего, у многих появились проблемы с автомобилями, ведь они на какое-то время вынужденно превратились в «лодки», плывущие по улицам. Как уберечь свой автотранспорт, если попал под мощный ливень, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Попав в глубокую лужу, не останавливайтесь, а старайтесь медленно, равномерно двигаться, чтобы, как на лодке, раздвигать воду — таким образом вы как бы для себя делаете туннель для того, чтобы выехать. Но это касается только тех случаев, когда уровень воды допустим. Она может затекать на капот, но вам повезет, и вы выберетесь без поломок», — приводит его слова телеканал «360».

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Автоэксперт добавил, что сильный ливень и грозу лучше все-таки переждать дома, а если и ехать куда-то в это время — то только на общественном транспорте.