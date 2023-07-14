Что означает синяя дорожная разметка

С 1 марта в ПДД появились новые цвета дорожной разметки. Синяя прерывистая полоса обозначает зону платной парковки.

Вскоре такую разметку нанесут 84 улицах Москвы. Она поможет водителям без лишней путаницы найти нужное место, даже если они уже проехали знак парковки.

«В этом году мы обозначим платную парковку синим пунктиром для удобства водителей. Такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам», — цитирует главу Департамента транспорта столицы Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.

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