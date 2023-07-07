Уклонистам не разрешат сдавать экзамен на водительские права и садиться за руль

Россияне, уклонившиеся от призыва в армию, не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав. О таком нововведении сообщил глава ГИБДД Михаил Черников в рамках своей пресс-конференции.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. авт.), — цитирует руководителя Госавтоинспекции РИА Новости. — Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия».

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Журналисты добавляют, что 11 июля в МВД вступит в силу приказ об ограничениях для уклонистов. В соответствии с законом о создании единого реестра военнообязанных, граждане, которые в течение 20 суток со дня получения повестки не явились в военкомат, не смогут управлять транспортными средствами, а также регистрировать их.