Тля скукожится за 24 часа и осыпется черной шелухой - лейте на зараженные кусты луковую закваску

Тля. Фото: freepik.com

Дедовский метод проверен годами.

Тля осыпется черной шелухой, если угостить ее этим отваром. От вредителя и следа не останется. Вместе с ней пропадут и муравьи. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы избавиться от назойливого насекомого, дачники советуют приготовить средство из лука. 

Для начала овощ нужно мелко порубить, залить литром воды и оставить настаиваться в течение 5 часов. Когда состав будет готов, добавьте в него ложку жидкого мыла и распылите получившуюся смесь на пораженные растения. 

Эффект от действия средства вы увидите уже через 30 минут. Луковая закваска уничтожит тлю, а мыльная пленка будет оберегать кусты от новых посягательств. 

Источник: novomoscow.ru

Читайте также