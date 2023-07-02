Тля скукожится за 24 часа и осыпется черной шелухой - лейте на зараженные кусты луковую закваску

Тля осыпется черной шелухой, если угостить ее этим отваром. От вредителя и следа не останется. Вместе с ней пропадут и муравьи.

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Чтобы избавиться от назойливого насекомого, дачники советуют приготовить средство из лука.

Для начала овощ нужно мелко порубить, залить литром воды и оставить настаиваться в течение 5 часов. Когда состав будет готов, добавьте в него ложку жидкого мыла и распылите получившуюся смесь на пораженные растения.

Эффект от действия средства вы увидите уже через 30 минут. Луковая закваска уничтожит тлю, а мыльная пленка будет оберегать кусты от новых посягательств.

Источник: novomoscow.ru