А говорят, с машинами беда: в 2023 году россияне стали тратить на новые авто в три раза больше

В мае 2023 года россияне потратили на покупку новых автомобилей в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом говорят результаты исследования банка «Открытие» и аналитического агентства «Автостат».
Аналитики посчитали, что в последний месяц весны жители РФ потратили на покупку новых машин 202,8 миллиарда рублей, что немного больше, чем в апреле (202,2 миллиарда рублей), и почти в три раза больше, чем в прошлогоднем мае (69,3 миллиарда рублей).
Всего за май было продано 72,2 тысячи новых легковых авто. Это на 4,6% меньше, чем в апреле, но в 2,6 раза больше, чем в мае 2022-го (27,5 тысячи).
Шестая часть заявленной суммы пришлась на автомобили премиум-сегмента — были куплены 2,9 тысячи новых люксовых машин на сумму 33,9 миллиарда рублей. А вот доля авто массового сегмента немного снизилась — с 83,6% до 83,3%.
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Среди продаж безоговорочно лидируют китайские производители. В мае 2023-го было продано 33,1 тысячи новых автомобилей из КНР на сумму 101,1 миллиарда рублей. Выходит, что на долю «китайцев» пришлось 49,9% от общей суммы. При этом в прошлогоднем мае они составляли лишь пятую часть — 19,9% или 13,8 миллиарда рублей.
Далее по объему потраченных на их покупку денег идут европейских машины (31,6 млрд рублей), российские (23,7 млрд рублей), корейские (20,5 млрд рублей), японские (20,1 млрд рублей) и в самом хвосте американские (5,7 млрд рублей).
По объемам продаж в штуках так же лидируют «китайцы». За ними следуют отечественные марки (24,1 тысячи), «корейцы» (5,9 тысячи), «японцы» (4,4 тысячи), «европейцы» (3,8 тысячи) и «американцы» (0,9 тысячи).
По материалам ТАСС