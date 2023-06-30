А говорят, с машинами беда: в 2023 году россияне стали тратить на новые авто в три раза больше

В мае 2023 года россияне потратили на покупку новых автомобилей в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом говорят результаты исследования банка «Открытие» и аналитического агентства «Автостат».

Аналитики посчитали, что в последний месяц весны жители РФ потратили на покупку новых машин 202,8 миллиарда рублей, что немного больше, чем в апреле (202,2 миллиарда рублей), и почти в три раза больше, чем в прошлогоднем мае (69,3 миллиарда рублей).

Всего за май было продано 72,2 тысячи новых легковых авто. Это на 4,6% меньше, чем в апреле, но в 2,6 раза больше, чем в мае 2022-го (27,5 тысячи).

Шестая часть заявленной суммы пришлась на автомобили премиум-сегмента — были куплены 2,9 тысячи новых люксовых машин на сумму 33,9 миллиарда рублей. А вот доля авто массового сегмента немного снизилась — с 83,6% до 83,3%.