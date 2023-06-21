Не смог сдержаться: Рудова в мини-платье продемонстрировала свои «сладкие персики», взбудоражив Даву

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса вышла в свет в женственном образе. Однако звезда ужаснулась тому, как ее сфотографировали.

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она больше 10 лет снимается в кино. Актриса успела поработать со многими мужчинами от Дмитрия Нагиева до Павла Прилучного. Поклонники не перестают удивляться тому, что она до сих пор не замужем. Однако в свои 39 лет она обладает стройными формами и порой щеголяет в дерзких нарядах. 

Накануне Наталья решила выйти в свет. Она отправилась на презентацию шоу «Выжить в Дубае». Для красной дорожки актриса облачилась в черное мини-платье и жакет. Она сделала акцент на роскошном декольте. Блондинка продемонстрировала свои упругие полушария груди во всей красе. При этом на мероприятии Рудова встретила Даву, который с радостью к ней прильнул.

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Звезда была недовольна тем, какие фото получились на презентации. Она заявила, что это страх и ужас. 

«Нафотошопила. Хуже меня на прессволлах не фоткают никого. Фото с презентации нашего шоу «Выжить в Дубае». Весь зал ржал и аплодировал!» – написала Рудова.

А вот Дава не сдержался и восхитился ее красотой. «Что за красота», – написал он в Сети. 

Наталья Рудова и Дава. Фото: соцсети звезды

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