Не смог сдержаться: Рудова в мини-платье продемонстрировала свои «сладкие персики», взбудоражив Даву

Накануне Наталья решила выйти в свет. Она отправилась на презентацию шоу «Выжить в Дубае». Для красной дорожки актриса облачилась в черное мини-платье и жакет. Она сделала акцент на роскошном декольте. Блондинка продемонстрировала свои упругие полушария груди во всей красе. При этом на мероприятии Рудова встретила Даву, который с радостью к ней прильнул.

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