Электромобили «Москвич 3е» стали доступны в столичном каршеринге

Новость для тех, кто хочет опробовать новый отечественный электромобиль «Москвич 3е», но пока не решается его купить. 12 июня завод «Москвич» сообщил, что первые десять машин поступили в столичный парк каршеринга – в сервис «Ситидрайв». Они уже доступны для аренды.

«Москвич 3е» описывается как экологичный кроссовер, оснащенный электродвигателем с пиковой мощностью 193 лошадиных сил, аккумуляторной батареей емкостью в 66 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 410 километров на одной зарядке. Также автомобиль оснащен панорамной крышей и возможностью подключить к интерфейсу смартфон водителя.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Скоро упомянутые электромобили появятся и в каршеринге Петербурга, сообщает пресс-служба автозавода. Добавим, что с мая 2023 году в «Ситидрайве» также доступен городской кроссовер «Москвич 3» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью в 150 лошадиных сил и автоматической трансмиссией CVT.