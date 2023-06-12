Электромобили «Москвич 3е» стали доступны в столичном каршеринге

«Москвич 3е». Фото: Global Look Press

Бензиновые кроссоверы «Москвич 3» уже месяц доступны для аренды.

Новость для тех, кто хочет опробовать новый отечественный электромобиль «Москвич 3е», но пока не решается его купить. 12 июня завод «Москвич» сообщил, что первые десять машин поступили в столичный парк каршеринга – в сервис «Ситидрайв». Они уже доступны для аренды.

«Москвич 3е» описывается как экологичный кроссовер, оснащенный электродвигателем с пиковой мощностью 193 лошадиных сил, аккумуляторной батареей емкостью в 66 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 410 километров на одной зарядке. Также автомобиль оснащен панорамной крышей и возможностью подключить к интерфейсу смартфон водителя.

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Скоро упомянутые электромобили появятся и в каршеринге Петербурга, сообщает пресс-служба автозавода. Добавим, что с мая 2023 году в «Ситидрайве» также доступен городской кроссовер «Москвич 3» с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью в 150 лошадиных сил и автоматической трансмиссией CVT.

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