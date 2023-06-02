Названы самые лучшие дни июня для огородно-садовых работ — не проморгайте

Помимо погодных условий, многие дачники ориентируются на лунный календарь. Ведь любые садово-огородные работы нужно проводить с учетом фаз этого небесного тела.

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В июне 2023 года самыми лучшими датами для дачных забот являются: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 15, 20, 23, 22, 27, 28, 29 и 30-е числа месяца. В эти дни можно проводить абсолютно любые манипуляции: от пересадки растений в открытый грунт до полива и обработки кустов удобрениями. Будьте уверены: все, что вы сделаете в обозначенный период, пойдет огороду на пользу.

А вот 4, 17, 18 и 19 июня лучше не планировать никаких масштабных дел. В эти дни разрешается только прополка и борьба с разного рода вредителями.

Остальные дни являются нейтральными. В это время Луна не окажет негативного действия, но и пользы тоже не принесет.

Источник: fedpress.ru