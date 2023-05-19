Пьяным водителям не скрыться: в Москве объявлен усиленный рейд ГИБДД с 19 мая

С вечера 19 мая и до конца суток 21 мая в Москве объявлен усиленный рейд ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились к автомобилистам с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

«Воспользуйтесь услугами такси или общественным транспортом. Не подвергайте собственную жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности», — цитирует ТАСС обращение столичного управления ГИБДД.

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По оперативным данным полиции, на текущей неделе в Москве к ответственности за управление авто в состоянии опьянения привлекли 242 водителей, из них 12 — повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишенными права управления, и теперь им грозит уголовная ответственность.