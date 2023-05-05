Прогноз неутешительный: экономист рассказал, подорожает ли бензин летом 2023 года

Прогнозы для автомобилистов: подорожают ли бензин и дизельное топливо летом 2023 года? С этим вопросом журналисты обратились к кандидату экономических наук, преподавателю школы бизнеса «Синергия» Даниилу Петухову. Эксперт отметил, что цена топлива в рознице в большей степени зависит от налогов, а не от стоимости сырья.

«Если поднимут налоги, то бензин подорожает, а если нет, то цены останутся на прежнем уровне. Высока вероятность, что в условиях бюджетного дефицита власти поднимут налоги в этом году», — цитирует специалиста портал «А теперь внимание!».

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Экономист дополнительно объяснил, почему в дальневосточных регионах бензин стоит дороже. Причина якобы кроется в более дорогой логистике и остановке ряда нефтеперерабатывающих заводов на модернизацию, что, в свою очередь, связано с санкционным эмбарго на нефтепродукты.