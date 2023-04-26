«Сочетание спортивного и классического»: стилист рассказала, какие брюки обязательно нужно выгулять в этот сезон

Стало известно, какие модели брюк будут актуальны в этом сезоне.

Отметим, что стилист советует незаменимую классику. К тому же, эксперт знает, как по-новому обыграть привычные брюки.

«Если кого-то смущает расположение пуговиц (у женщин слева, у мужчин справа), то сейчас идет тренд на асимметрию, поэтому пуговицу мужских брюк можно перешить чуть в сторону и получится модный срез», – подсказала стилист.

Очень стильно смотреться будут карго.