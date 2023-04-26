«Сочетание спортивного и классического»: какие брюки обязательно нужно «выгулять» в этот сезон

Стало известно, какие модели брюк будут актуальны в этом сезоне.
Отметим, что стилист советует незаменимую классику. К тому же эксперт знает, как по-новому обыграть привычные брюки.
«Если кого-то смущает расположение пуговиц (у женщин слева, у мужчин справа), то сейчас идет тренд на асимметрию. Поэтому пуговицу мужских брюк можно перешить чуть в сторону, и получится модный срез», — подсказала стилист.
Очень стильно смотреться будут карго.
Валя Карнавал в карго и Вики Одинцова в спортивных брюках. Фото: соцсети
«Карго довольно грубые, но эту грубость легко смягчить с помощью лаконичных сумок. Стилизуйте их с аккуратной обувью, подойдут простые белые кеды, балетки или что-то на плоском ходу», — добавила эксперт.
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Еще одна интересная модель — спортивные брюки.
«Это интересное сочетание спортивного и классического стиля. А в качестве обуви добавим лоферы или кроссовки, кеды или грубые ботинки. Также спортивные штаны сочетаемы с рубашкой в клетку», — заключила стилист в беседе с vnimanie.pro.