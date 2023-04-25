Парковка автомобилей в Москве в майские праздники станет бесплатной

Парковки на всех улицах Москвы в праздничные дни 1, 8 и 9 мая будут бесплатными! Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что 30 апреля и 7 мая автомобилистам нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Ну а парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам во все дни.