Почему запрет на тонировку передних боковых стекол нельзя отменять, рассказали автоэксперты

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП об отмене штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобилей. В пояснительной записке депутаты указали, что подобное допускается во многих странах мира. Вдобавок тонировка защищает от прямых солнечных лучей, исключает возможность ослепления водителя и снижает температуру нагрева салона.
Тем не менее эксперты не согласны с этой позицией.
«Я уверен, что сильная тонировка на передних и боковых стеклах мешает обзору в темное время суток. Включите кондиционер, если в машине очень жарко! Современные автомобили обладают этим устройством», — цитирует канал 360 вице-президента национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра. — На мой взгляд, все нужно оставить по-прежнему. Аномальные температуры бывают у нас очень редко. Люди к этому привыкли».
Он добавил, что тонировка передних стекол машины запрещена и в Европе. В Америке же данное правило зависит от конкретного штата.
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«Затонированные наглухо боковые стекла — это ужасно в условиях ночного времени. Днем при жарком солнце может и действительно прохладнее в салоне, но у нас не так много жаркого солнца, а вот темные ночи — это наша данность, — добавил автообозреватель «Вести FM» Игорь Моржаретто. — У нас довольно либеральные правила: только лобовое стекло и два передних подлежал лишь легкой очень тонировке, остальные хоть черной краской закрась. Поэтому как специалист по безопасности могу сказать, что это категорически нельзя делать».
Как отметил автоэксперт, даже в жарких странах есть более жесткие запреты по тонировке. Он назвал тонировку стекол машины «дурацкой модой», из-за которой может увеличиваться число ДТП.