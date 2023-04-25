Почему запрет на тонировку передних боковых стекол нельзя отменять, рассказали автоэксперты

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП об отмене штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобилей. В пояснительной записке депутаты указали, что подобное допускается во многих странах мира. Вдобавок тонировка защищает от прямых солнечных лучей, исключает возможность ослепления водителя и снижает температуру нагрева салона.

Тем не менее эксперты не согласны с этой позицией.

«Я уверен, что сильная тонировка на передних и боковых стеклах мешает обзору в темное время суток. Включите кондиционер, если в машине очень жарко! Современные автомобили обладают этим устройством», — цитирует канал 360 вице-президента национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра. — На мой взгляд, все нужно оставить по-прежнему. Аномальные температуры бывают у нас очень редко. Люди к этому привыкли».

Он добавил, что тонировка передних стекол машины запрещена и в Европе. В Америке же данное правило зависит от конкретного штата.