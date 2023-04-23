В экзамен на водительские права добавили вопросы об электросамокатах

Новость для тех, кто хочет получить водительские права. В билеты теоретического экзамена на управление всеми категориями транспортных средств включены правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов.
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Пресс-служба МВД России пояснила журналистам, что с 1 марта 2023 года в Правилах дорожного движения начали действовать изменения, касающиеся использования СИМ. Так что теперь автомобилистам тоже нужно быть осведомленными в правильном управлении электросамокатами и тому подобным транспортом.
Тем более, что количество аварий с участием СИМ растет. Выезжать на дорогу, не зная об этих транспортных средствах или считая их всего лишь детским развлечением, уже не стоит.
По материалам канала 360.