В экзамен на водительские права добавили вопросы об электросамокатах

Пресс-служба МВД России пояснила журналистам, что с 1 марта 2023 года в Правилах дорожного движения начали действовать изменения, касающиеся использования СИМ. Так что теперь автомобилистам тоже нужно быть осведомленными в правильном управлении электросамокатами и тому подобным транспортом.

Тем более, что количество аварий с участием СИМ растет. Выезжать на дорогу, не зная об этих транспортных средствах или считая их всего лишь детским развлечением, уже не стоит.

По материалам канала 360.