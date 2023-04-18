Покупать машину нужно уже сейчас: автоблогер Давидыч предрек постоянный рост цен на автомобили

Популярный автоблогер Давидыч (он же Эрик Китуашвили), ставший советником генерального директора завода «Москвич», объяснил, почему новый автомобиль «Москвич» стоит два миллиона рублей.

По его словам, весь автомобильный рынок за минувший год сильно изменился: машины, которые еще вчера стоили 7 миллионов рублей, теперь начали продавать за 15 миллионов, а автомобили с ценником в 30 миллионов рублей покупают за 80 миллионов.

«Поэтому «Москвич», который стоит 1,97 миллиона на механической коробке и 2,35 миллиона — на автоматической, это суперценник. Некоторые говорят, что он у восточных товарищей стоит миллион или 1,1 миллиона. Это так и есть. Но нужно пойти, купить, привезти, доставить его. При этом не будет гарантий», — сказал блогер в передаче «Жеребцова и точка» на канале 360.

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Давидыч предупредил, что автомобильный рынок будет только дорожать. Он посоветовал тем, кто хочет купить машину, делать это уже сейчас. По словам блогера, любой автомобиль в будущем будет стоить дороже, и так будет всегда. Он объяснил, что нынешние высокие цены на машины — это последствия роста курса валют и цен на авто по всему миру.