Что будет, если не оплатить штраф ГИБДД

Если вам выписали штраф в ГИБДД, то его можно не оплачивать штраф до 70 дней. 10 из них водителю дается на обжалование наказания и 60 — на то, чтобы перечислить деньги в пользу государства. Срок отсчитывается с момента, когда человек поставил свою подпись в протоколе или получил заказное письмо на почте. Если не забирать последнее, то точкой отсчета будет день, когда документ вернулся в ГИБДД. Письма со штрафами хранятся на почте 7 дней. То есть, теоретически этот срок можно добавить к тем 70.

Но что грозит гражданину, если он все-таки не оплатил штраф госавтоинспекции? Есть два варианта, которые не исключают друг друга.

Первый - через приставов.

Если срок на уплату штрафа вышел, ГИБДД передает материалы об этом в службу судебных приставов. Специалист направит нарушителю постановление с предложением добровольно погасить долг. В противном случае штраф взыщут принудительно. Например, пристав может найти банковский счет должника и удержать нужную сумму оттуда. В этом случае к сумме долга прибавится исполнительский сбор (7% от суммы, но не меньше 1000 рублей). Также пристав может обратиться к работодателю должника, чтобы тот удерживал часть зарплаты в пользу государства.

Если у нарушителя нет счетов, то его имущество могут описать и продать или арестовать, то есть, лишить права распоряжаться им. Кроме того, неоплаченные штрафы в размере более 10 тысяч рублей становятся поводом для запрета должнику выезжать из страны.

Активность приставов во многом будет зависеть от размера штрафа. Когда наказание исчисляется сотнями рублей, сотрудники, скорее всего, не будут описывать телевизор и диван человека - у них есть занятия и поважнее. А вот крупная задолженность обещает проблемы уже с большей вероятностью.