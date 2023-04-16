Как правильно хранить шины: балкон - нежелательное место

1. Пометьте каждую шину. Прежде чем снимать колеса с авто, обязательно обозначьте каждую из шин маркером, мелом или стикерами. Например, «ЛП» — левая передняя, «ПЗ» — правая задняя, и так далее. В следующем сезоне вы легко установите их на свои места и сможете избежать преждевременного износа из-за неравномерного стирания протектора.
2. Очистите шины от грязи. Тут дело далеко не в перфекционизме - длительное воздействие абразивных частиц из грязи, застрявших камешков и других посторонних предметов повреждает протектор и ускоряет старение резины. Возьмите грубую щетку и смойте всю пыль, остатки соли и другую скопившуюся внутри канавок протектора грязь. Извлеките застрявшие шурупы, гвозди и камешки. После помывки просушите шины, чтобы вся влага полностью испарилась. В противном случае на покрышке может образоваться плесень, а на ободе — очаги коррозии.
3. Поместите шины в чехлы, чтобы защитить их от солнечных лучей и повышенной влажности. В качестве чехлов подойдут как специальные покупные варианты, так и обычные полиэтиленовые пакеты или пищевая пленка. Пользуясь последними, оставьте небольшие зазоры, чтобы обеспечить естественное проветривание, иначе внутри может образоваться конденсат, который навредит покрышкам.
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4. Хранить шины где попало нельзя. Согласно ГОСТу, их следует складировать в помещениях с температурой от –30 до +35 градусов и влажностью в пределах 50–60%. А также вдали от отопительных приборов, горюче-смазочных материалов и производящих озон устройств. Стоит помнить, что прямые солнечные лучи пересушивают резину, что снижает ее эластичность и приводит к растрескиванию. Лучшим вариантом будет гараж, при наличии хорошей вентиляции подойдет и подвал. Балкон наименее предпочтителен, но если другого выхода нет, то хотя бы надежно защитите шины от солнца.
5. Разместите шины в правильном положении. Если речь идет о колесах с дисками, то сложите их на ровной поверхности стопкой друг на друга. Не стоит использовать эту «башенку» как столик или подставку. Также можно повесить колеса вдоль стен, зацепив крючками за ободы дисков. В обоих случаях следует приспустить шины, снизив давление примерно наполовину.
Если храните шины без дисков, сложите их строго вертикально, расположив в один ряд. При этом раз в месяц не забывайте проворачивать каждую шину на четверть оборота, чтоб менять точку опоры и не допускать деформации.
Советы от инженера-механика Артема Козориза с сайта «Лайфхакер».