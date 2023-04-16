Как правильно хранить шины: балкон - нежелательное место

1. Пометьте каждую шину. Прежде чем снимать колеса с авто, обязательно обозначьте каждую из шин маркером, мелом или стикерами. Например, «ЛП» — левая передняя, «ПЗ» — правая задняя, и так далее. В следующем сезоне вы легко установите их на свои места и сможете избежать преждевременного износа из-за неравномерного стирания протектора.

2. Очистите шины от грязи. Тут дело далеко не в перфекционизме - длительное воздействие абразивных частиц из грязи, застрявших камешков и других посторонних предметов повреждает протектор и ускоряет старение резины. Возьмите грубую щетку и смойте всю пыль, остатки соли и другую скопившуюся внутри канавок протектора грязь. Извлеките застрявшие шурупы, гвозди и камешки. После помывки просушите шины, чтобы вся влага полностью испарилась. В противном случае на покрышке может образоваться плесень, а на ободе — очаги коррозии.

3. Поместите шины в чехлы, чтобы защитить их от солнечных лучей и повышенной влажности. В качестве чехлов подойдут как специальные покупные варианты, так и обычные полиэтиленовые пакеты или пищевая пленка. Пользуясь последними, оставьте небольшие зазоры, чтобы обеспечить естественное проветривание, иначе внутри может образоваться конденсат, который навредит покрышкам.