Пробки в Москве: где и когда начнутся «дачные» заторы

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы прогнозирует, что со второй половины апреля в столице по пятницам будут образовываться «дачные» пробки.
«В среднем, по пятницам за город выезжает 330 тысяч машин. Это на 10% больше, чем в будни с понедельника по четверг. По данным аналитиков ЦОДД, в теплое время года по пятницам вечерний час пик начинается в 17:00 — на МКАД и ТТК движение в это время затруднено», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
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Отмечается, что медленнее всего машины едут в сторону области на следующих магистралях:
- проспект Вернадского,
- проспект Андропова,
- Варшавское шоссе,
- Звенигородское шоссе,
- Каширское шоссе,
- Ленинский проспект,
- Ленинградское шоссе,
- Профсоюзная улица.
Водителям, которые планируют уезжать из Москвы на выходные на личном автомобиле, столичный ЦОДД рекомендует делать это до 15 часов или уже после 21 часа. Есть также вариант воспользоваться городским транспортом.