Пробки в Москве: где и когда начнутся «дачные» заторы

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы прогнозирует, что со второй половины апреля в столице по пятницам будут образовываться «дачные» пробки.

«В среднем, по пятницам за город выезжает 330 тысяч машин. Это на 10% больше, чем в будни с понедельника по четверг. По данным аналитиков ЦОДД, в теплое время года по пятницам вечерний час пик начинается в 17:00 — на МКАД и ТТК движение в это время затруднено», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.