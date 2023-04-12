Уже почти 80% россиян готовы пересесть на электромобили

В России провели опрос, готовы ли водители пересесть с бензиновых машин на электромобили при условии, что для последних будет создана достаточная зарядная инфраструктура.

Почти 80% из 1300 опрошенных ответили «да». При этом 42% уверены, что в ближайшие десять лет их город полностью перейдет на электротранспорт.

Автомобилистов также спросили, какие трудности они видят при переходе на электрокары. 36% ожидаемо отметили отсутствие инфраструктуры для подзарядки машин. Еще 29% считают, что такой тип транспорта — это слишком дорого. 23% респондентов говорят, что водители еще не привыкли к этому типу машин и не до конца осведомлены о его преимуществах.

Еще 35% опрошенных считают, что у электрокаров недостаточно большой запас хода, а 18% отмечают отсутствие звука двигателя как слабую сторону транспортной новинки.