«Следуйте не логике, а интуиции»: вот что Василиса Володина предрекла людям 7 апреля

Телеведущая, астролог Василиса Володина дала свой прогноз на 7 апреля. В первую пятницу месяца в людях проснется тяга к прекрасному. За это отвечает Земная Венера в гармонии с Нептуном. Не удивляйтесь, если вам захочется в галерею или художественную студию. «Если давно мечтали научиться рисовать — выбирайте учителя по душе и творите», - пояснила, что самое время, Володина.

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