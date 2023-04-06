Клава Кока в платье с кружевом не скрыла выпирающий животик: подчеркнула свою «сдобу»

Для этого мероприятия Клава подготовила два образа невесты. Если сначала она красовалась в мини-платье с бантом сзади, то за наградой в номинации «Диджитал артист» блондинка вышла в миниатюрном атласном платье с пышными верхом из кружева и органзы. Она подчеркнула стройные ноги, а также выпирающий животик.

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