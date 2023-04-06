Клава Кока в платье с кружевом не скрыла выпирающий животик: подчеркнула свою «сдобу»

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она активно строит карьеру певицы и успела выпустить множество хитов. На этом она не намерена останавливаться. Артистка мечтает покорять стадионы и выйти замуж. Она уже не раз выступала в броских образах. А 6 апреля звезда появилась на премии «Жара Music Awards».
Для этого мероприятия Клава подготовила два образа невесты. Если сначала она красовалась в мини-платье с бантом сзади, то за наградой в номинации «Диджитал артист» блондинка вышла в миниатюрном атласном платье с пышными верхом из кружева и органзы. Она подчеркнула стройные ноги, а также выпирающий животик.
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Клава Кока. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Я не ожидала. Сидели с Мари Краймбрери, разговаривали. И вдруг объявляют: Клава Кока. А я даже припудриться не успела и речь подготовить! Но я не ради наград пришла сюда. В зале сидят интересные мне люди», – поделилась она.
Корреспондет сайта Teleprogramma.pro отметился в гуще событий. Многие на премии были очарованы тем, как выглядела Кока. Ее формы назвали привлекательными.