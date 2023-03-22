Ножку тянет: Макаров запечатлела, как четырехлетняя дочка Кудрявцевой танцует ча-ча-ча на паркете

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На этот раз Макаров похвастался успехами дочки. Он привел ее на танцы. Мария в юбочке и туфельках исполняла ча-ча-ча. Девочка старательно тянула ножку, Не забывала про руки. Она с усердием делала каждый шаг под команду хореографа. Поклонники были восхищены юной артисткой. Многие отметили, что она пошла в маму.