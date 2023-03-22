Ножку тянет: Макаров запечатлел, как четырехлетняя дочка Кудрявцевой танцует ча-ча-ча на паркете

Лера Кудрявцева продолжает работать на телевидении. Она ведет шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». При этом блондинка успевает следить за внешностью и растить дочку Марию, которой четыре года. Во всем ей помогает муж Игорь Макаров. Зимой он водил наследницу на каток. А теперь девочка ходит на танцы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Макаров похвастался успехами дочки. Он привел ее на танцы. Мария в юбочке и туфельках исполняла ча-ча-ча. Девочка старательно тянула ножку, не забывала про руки. Она с усердием делала каждый шаг под команду хореографа. Поклонники были восхищены юной артисткой. Многие отметили, что она пошла в маму.