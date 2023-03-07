Эти опасные сосиски есть в каждом магазине: не вздумайте покупать — яд, а не еда

Сосиски — любимая еда и взрослых, и детей. Правда, этот продукт не всегда безопасен. При выборе сосисок в магазине стоит обратить внимание на упаковку. Если она вакуумная и содержит мутную жидкость, покупать не нужно! Такие сосиски могут быть опасными. Место им — на помойке, а не на столе.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова предупредила, что такая жидкость — идеальная среда для развития вредных микроорганизмов.

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