В городах России стартовали продажи новых «Москвичей»

3 марта объявлен старт продаж автомобилей «Москвич» во всех городах России, где представлены дилеры данной автомобильной компании.

На первом этапе новые машины стали доступны к покупке в Москве, Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске.

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Речь идет о бензиновых кроссоверах «Москвич 3» и электромобилях «Москвич 3е». Как сообщает автомобильный завод в Telegram, цена на городской кроссовер «Москвич 3» стартует от 1,97 миллиона рублей. Список салонов-диллеров, где можно приобрести новые модели, есть на сайте компании.